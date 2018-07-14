Искусственный интеллект поможет создать модель идеального велосипеда

Последний рекорд скорости при езде на велосипеде, установлен спортсменом из Германии Себастьяном Байнером. Разогнаться он смог до скорости 133,7 километров в час. При этом был использован транспорт, по виду напоминающий модель наземной ракеты. Учеными конструкторами не удалось найти конструкцию формы, обладающей большей аэродинамикой. Предложены варианты были французскими учеными Лаборатории компьютерного зрения. Авторами проекта создана нейросеть, которая способна понимать трехмерных объекты.Искусственным интеллектом осуществляется перебор из доступных форм и в результате, автоматически выделяются единицы, обладающие самыми лучшими свойствами аэродинамики. Результаты придают созданным велосипедам параметры, превышающие все показатели на 20%.Новинка будет представлена учеными в ходе проведения международной конференции, которая состоится в Стокгольме.