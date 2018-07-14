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Сок арбуза лечит ревматизм, анемию и гипертонию – Медики

Медики рекомендуют людям в августе есть больше арбузов. Их сок лечит ревматизм, анемию и гипертонию, а также имеет много полезных веществ в составе.

Благодаря большому количеству магния из организма выводится лишний холестерин, а также нормализуется работа кишечника, и сохраняется здоровье сосудов. Арбузы нужно включить в меню лицам, имеющим цистит, гепатит или холецистит, что также касается пиелонефрита, потому что их сок не вымывает кальций из организма.

Сок арбуза лечит ревматизм, анемию и гипертонию – Медики


Кроме того, это чудо природы очищает печень и полезно при подагре и артрите. Оно может помочь людям сбросить лишний вес, но пациенты с диабетом, сердечными недугами или камнями в почках должны отказаться от такого лакомства. Это также относится к лицам, имеющим проблемы с поджелудочной железой.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 22:08
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