Сок арбуза лечит ревматизм, анемию и гипертонию – Медики
Медики рекомендуют людям в августе есть больше арбузов. Их сок лечит ревматизм, анемию и гипертонию, а также имеет много полезных веществ в составе.
Благодаря большому количеству магния из организма выводится лишний холестерин, а также нормализуется работа кишечника, и сохраняется здоровье сосудов. Арбузы нужно включить в меню лицам, имеющим цистит, гепатит или холецистит, что также касается пиелонефрита, потому что их сок не вымывает кальций из организма.
Кроме того, это чудо природы очищает печень и полезно при подагре и артрите. Оно может помочь людям сбросить лишний вес, но пациенты с диабетом, сердечными недугами или камнями в почках должны отказаться от такого лакомства. Это также относится к лицам, имеющим проблемы с поджелудочной железой.