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Автобренд Opel заподозрили в манипуляциях с показателями вредных выхлопов

Автобренд Opel подозревается в манипуляциях с показателями выделяемых вредных выбросов в транспортных средствах, которые работают на дизельном топливе.

Автобренд Opel заподозрили в манипуляциях с показателями вредных выхлопов


Федеральным автотранспортным ведомством Германии (KBA) началась проверка в отношении автопроизводителя. Ведомством было обнаружено, что «по необъяснимым причинам» в ряде моделей Opel отключалась система очистки выхлопных газов во время поездки. В таком случае количество оксида азота превышало в десять раз установленную норму. Данный дефект выявили в 60 000 транспортных средств Cascada, Insignia, Zafira, которые реализовали по всему миру. 10 000 данных авто ездят по немецким автодорогам. Согласно предварительным данным, выпускаемые сейчас авто данная проблема не затрагивает.

KBA на этой неделе сообщило руководству Opel касательно подозрений в манипуляциях с выбросами, потребовав компании в ближайшие 2 недели выразить свою позицию. В Opel до сих пор не соглашались с выдвинутыми обвинениями в возможном мошенничестве.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 21:55
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