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Ученые: Артишоки и молочная сыворотка возглавили список продуктов для борьбы с лишним весом

Ученые не рекомендуют людям увлекаться пищевыми добавками, чтобы иметь стройную фигуру, так как их можно заменить натуральными сжигателями жира. Артишоки и молочная сыворотка возглавили список продуктов для борьбы с лишним весом.

В овоще есть много полезных соединений, которые помогают выделять желчь и нормализуют уровень холестерина. Также они обладают мочегонным эффектом, выводя лишнюю жидкость из организма, после чего улучшаются процессы пищеварения. Молочный продукт благодаря белкам убирает лишний жир и укрепляет мышцы тела.

Ученые: Артишоки и молочная сыворотка возглавили список продуктов для борьбы с лишним весом


Зеленый чай сохраняет здоровье печени и имеет мало калорий, а также является природным антиоксидантом. Грейпфрут держит под контролем уровень глюкозы в крови и быстро насыщает человека, а кайенский перец улучшает кровообращение и разогревает организм внутри, помогая избавиться от лишних отходов. Однако, продукты помогут похудеть только при активном образе жизни и правильном питании без калорийного меню.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 21:36
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