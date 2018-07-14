Ученые: Артишоки и молочная сыворотка возглавили список продуктов для борьбы с лишним весом

В овоще есть много полезных соединений, которые помогают выделять желчь и нормализуют уровень холестерина. Также они обладают мочегонным эффектом, выводя лишнюю жидкость из организма, после чего улучшаются процессы пищеварения. Молочный продукт благодаря белкам убирает лишний жир и укрепляет мышцы тела.Зеленый чай сохраняет здоровье печени и имеет мало калорий, а также является природным антиоксидантом. Грейпфрут держит под контролем уровень глюкозы в крови и быстро насыщает человека, а кайенский перец улучшает кровообращение и разогревает организм внутри, помогая избавиться от лишних отходов. Однако, продукты помогут похудеть только при активном образе жизни и правильном питании без калорийного меню.