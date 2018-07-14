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В горах под Сочи нашли труп пропавшего в походе подростка

Тело 13-летнего мальчика, который пропал во время похода в начале месяца, обнаружили на днях в горах под Сочи.

В горах под Сочи нашли труп пропавшего в походе подростка


Под вечер 13 июля было найдено тело подростка, который 3 июля отбился от своей тургруппы и пропал. Путь маленького отряда из трех взрослых и 10 ребят проходил через лес. Спустя некоторое время среди детей не досчитались одного.

Как позже выяснили следователи, парень приехал погостить к родне из Новосибирской области. Свой поход группа не зарегистрировала должным образом. На поиски пропавшего были направлены множество людей и спецтехника: вертолеты, беспилотники.

В настоящее время открыто уголовное производство по статье «Убийство». Допрошены все участники похода и родственники погибшего. После расследования правоохранители дадут правовую оценку всем, кто подготавливал поход. Следствие также устанавливает условия и причины, вызвавшие гибель подростка.
 
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Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 19:06
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