В горах под Сочи нашли труп пропавшего в походе подростка

Под вечер 13 июля было найдено тело подростка, который 3 июля отбился от своей тургруппы и пропал. Путь маленького отряда из трех взрослых и 10 ребят проходил через лес. Спустя некоторое время среди детей не досчитались одного.Как позже выяснили следователи, парень приехал погостить к родне из Новосибирской области. Свой поход группа не зарегистрировала должным образом. На поиски пропавшего были направлены множество людей и спецтехника: вертолеты, беспилотники.В настоящее время открыто уголовное производство по статье «Убийство». Допрошены все участники похода и родственники погибшего. После расследования правоохранители дадут правовую оценку всем, кто подготавливал поход. Следствие также устанавливает условия и причины, вызвавшие гибель подростка.