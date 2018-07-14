Компания Airbus испытала систему автоматической дозаправки самолета

По словам разработчиков системы, подобная технология позволит снять нагрузку с операторов, у которых на процедуру уходит довольно много времени. В будущем при дозаправке самолета человеку не придется делать это самому, а технология Automatic Air-to-air Refueling позаботится о проведении операции и выполнит ее намного быстрее. Тем не менее, оператор все же будет входить в экипаж дозаправщика.Сообщается, что в рамках испытания системы самолет A310MRTT провел семь успешных сеансов заправки KC-30A. В ходе процедуры оператору пришлось только направить заправочную штангу в нужном направлении, а с остальным разобралась автоматическая технология.Стоит отметить, что это не первые успешные испытания. В конце весны прошлого года A310MRTT произвел заправку истребителя F-16.