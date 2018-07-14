АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Головы Хексема: Найденные артефакты держали в страхе жителей города из-за появления оборотня
EUR 72.47 USD 62.29
Курс валют на 14.07.2018

Компания Airbus испытала систему автоматической дозаправки самолета

Специалисты Airbus и ВВС Австралии провели испытание автоматической системы дозаправки самолета. Отмечается, что в рамках эксперимента самолет-дозаправщик успешно перелил топливо в баки аппарата KC-30A.

Компания Airbus испытала систему автоматической дозаправки самолета


По словам разработчиков системы, подобная технология позволит снять нагрузку с операторов, у которых на процедуру уходит довольно много времени. В будущем при дозаправке самолета человеку не придется делать это самому, а технология Automatic Air-to-air Refueling позаботится о проведении операции и выполнит ее намного быстрее. Тем не менее, оператор все же будет входить в экипаж дозаправщика.

Сообщается, что в рамках испытания системы самолет A310MRTT провел семь успешных сеансов заправки KC-30A. В ходе процедуры оператору пришлось только направить заправочную штангу в нужном направлении, а с остальным разобралась автоматическая технология.

Стоит отметить, что это не первые успешные испытания. В конце весны прошлого года A310MRTT произвел заправку истребителя F-16.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 23:15
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Зрители потребовали выгнать Екатерину Стриженову
Дженнифер Лопес в сексуальном наряде заигрывала с
Galaxy Tab A 2018 показался на реальных снимках
Супервулкан Йеллоустон может стать виновником
Компания Airbus испытала систему автоматической
Дрю Бэрримор и Кэмерон Диас восхитили своим селфи
В Сети обсуждают изменившуюся внешность Юлии
NASA показало захватывающее изображение ползания
Рената Литвинова с Земфирой отдыхают на яхте с
Певец Эмин женился на своей возлюбленной Алене
Бельгия на классе обыгрывает Англию и завоевывает
Астрономы обнаружили новый вулкан на спутнике
За рубежом заинтересовались авто проекта «Кортеж»
Астроном озвучил суммарный вес космического
Искусственный интеллект поможет создать модель
Хорватский тренер указал французам на африканское
Сок арбуза лечит ревматизм, анемию и гипертонию –
Королеве Великобритании Меган Маркл нравится
Автобренд Opel заподозрили в манипуляциях с
Гость из будущего рассказал журналистам о захвате
Ученые: Артишоки и молочная сыворотка возглавили
В Сети появились данные о новом смартфоне
Медики рассказали о самых удивительных побочных
Риз Уизерспун удивила поклонников стилем реднеков
Жители острова Хоккайдо заметили 8- метровый
Фермер из Уэльса в пятницу 13-го июля получил
Лена Миро считает, что внимание мужчин не может
Гигантский НЛО был замечен исследователем во
Пожилой нацист из Майами хотел устроить пожар и
Ливанские власти назвали кедровый заповедник в
Просмотреть все новости