УАЗ опроверг слухи о прекращении работы над новым УАЗ «Патриот»

В СМИ накануне появились данные, что УАЗ приостановил разработку следующего поколения «Патриот» вследствие нехватки финансирования, но к настоящему моменту производитель опроверг данную информацию. Согласно ожиданиям авто поучит рамную конструкцию, а также полный привод. Версия в движение будет приводиться 4-цилиндровым 2,3-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом на 150/170 л. с. Для автолюбителей на выбор предложат китайскую механическую трансмиссию на 6 передач, а также АКПП французского производства.Стоит отметить, что в марте следующего года актуальная версия УАЗ «Патриот» в качестве опции получит 6-скоростную автоматическую КП от Punch Powertrain. Модель к 2019 году обзаведётся новым 2,7-литровым бензиновым двигателем на 150 л.с. Авто будет предложено с передним доработанным мостом от УАЗ «Профи», а также другой системой охлаждения двигателя.