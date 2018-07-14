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УАЗ опроверг слухи о прекращении работы над новым УАЗ «Патриот»

Ульяновский автозавод сообщает, что не планирует прекращать заниматься разработкой новой генерации УАЗ «Патриот». Представители пресс-службы марки отмечают, что автомобильный бренд направил основные свои ресурсы для модернизации этого внедорожника.

УАЗ опроверг слухи о прекращении работы над новым УАЗ «Патриот»


В СМИ накануне появились данные, что УАЗ приостановил разработку следующего поколения «Патриот» вследствие нехватки финансирования, но к настоящему моменту производитель опроверг данную информацию. Согласно ожиданиям авто поучит рамную конструкцию, а также полный привод. Версия в движение будет приводиться 4-цилиндровым 2,3-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом на 150/170 л. с. Для автолюбителей на выбор предложат китайскую механическую трансмиссию на 6 передач, а также АКПП французского производства.

Стоит отметить, что в марте следующего года актуальная версия УАЗ «Патриот» в качестве опции получит 6-скоростную автоматическую КП от Punch Powertrain. Модель к 2019 году обзаведётся новым 2,7-литровым бензиновым двигателем на 150 л.с. Авто будет предложено с передним доработанным мостом от УАЗ «Профи», а также другой системой охлаждения двигателя.
 
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Авто / Главные новости
Добавил: tantan61 Сегодня, 17:23
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