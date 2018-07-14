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Риз Уизерспун удивила поклонников стилем реднеков

Голливудскую звезду Риз Уизерспун удалось сфотографировать папарацци в Лос-Анджелесе.

Риз Уизерспун удивила поклонников стилем реднеков


Знаменитую киноактрису Риз Уизерспун в Лос-Анджелесе засняли папарацци. Поклонники сравнили звезду комедий с американскими деревенскими жителями. Артистка была одета в оранжевую блузу в белый горошек, полы которой знаменитость завязала в узел на талии, а на ноги она одела кожаные желтые туфли и джинсы. Многие поклонники отметили, что мама троих детей выглядит очень свежо. Риз не зацикливается на нарядах выходного дня, а любит экспериментировать со стилями.

Риз Уизерспун удивила поклонников стилем реднеков


Стоит напомнить, что на сегодняшний день Уизерспун занимается созданием телевизионного шоу «Сияй с Риз», на котором разные успешные женщины рассказывают артистке о своем пути восхождения на Олимп. Первыми гостями программы числятся певицы Доли Партон и Пинк, а также Кейси Масгрейвз, Америка Феррера, Сара Блэйкли и многие другие.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 21:23
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