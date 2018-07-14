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Ливанские власти назвали кедровый заповедник в честь Шакиры

Шакира посетила поселок, в котором жила её бабушка, а после выступила в Ливане на Международном фестивале под названием Cedars 2018.

Ливанские власти назвали кедровый заповедник в честь Шакиры


В рамках своего сольного тура El Dorado Шакира выступила на Международном фестивале Cedars. Сорокаоднолетняя певица была одета в топ с рычащим тигром и лосины, чем поразила зрителей своей стройной фигурой. Артистка дополнила образ черными кожаными сапогами, а также аксессуарами с металлическими острыми кастетами. Певица в тот же день посетила благотворительное мероприятие, где сразила своей естественной красотой всех присутствующих.

Ливанские власти назвали кедровый заповедник в честь Шакиры


Шакира посетила ливанский поселок Таннурин. Именно в этой деревне когда-то проживала её бабушка. Исполнительница песен была одета в розовом джемпере и черных джинсах, при этом нанесла минимум макияжа. Звезда участвовала в высаживании кедровых деревьев, являющихся символами Ливана. Местные власти решили назвать заповедник на честь Шакиры, где повесили мемориальную доску с именем артистки.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 21:08
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