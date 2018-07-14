В Тулузский музей поступил экземпляр черепа пиренейского мастодонта

Эксперты оценили находку и указали на то, что череп принадлежит виду пиренейских мастодонтов Gomphotherium pyrenaicum. По данным специалистов, возраст экземпляра составляет примерно 12-13 млн. лет.Сотрудник Тулузского музея Френсис Дюрантон утверждает, что эта находка очень ценна для археологов. По его словам, сам он пытался найти кости такого вида мамонтов около 35 лет, а его покойный профессор не нашел ни единого экземпляра и за 50 лет поисков. Благодаря одному французу, музей теперь может пополниться ценным экспонатом, который хорошо сохранился и представлен в полном виде.Находка указывает на то, что около 13 млн. лет назад по территории Европы все же ходили мастодонты.На данный момент специалисты очищают череп от оставшейся на нем породы. Затем его перевезут в музей.