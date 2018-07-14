Физики нашли возможность управления свойствами проницаемости графеновых мембран

Физиками исследованы свойства мембран, используемых в технологии фильтрации воды. Предложение ученых основано на применении ионизирующего электрического поля по отношению к мембранам. При этом мембрана зажимается между стандартными электродами из состава золота и серебра.Достаточно небольшой влажности и мембрана начинает формирование проводящих нитей, которые образуют в воде электрическое поле. При этом определено, ионы уменьшают проницаемость мембран. Помимо прочего, влияют на проницаемость изменение смачивающих свойств и электрический разогрев.При изменении на электродах напряжения, физикам удалось изменить и ионизацию воды. Как показали расчеты, диапазон расхода воды изменяется от 0 до 150 г в час, на 1 кв. м мембраны.На основании более ранних исследований американских ученых, найден способ опреснения воды с помощью наноструктурированного гидрогеля. Для его изготовления используют поливиниловый спирт и полипиррол. Мощность материала дает возможность получить в день примерно 23 л пресной воды с 1 кв. м поверхности.