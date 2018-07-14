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Физики нашли возможность управления свойствами проницаемости графеновых мембран

Коллективом физиков Бельгии, Великобритании и Ирана проведены успешные опыты, позволяющие контролировать пропускающую способность мембран, используя при этом оксид графена. Информация из сообщений, опубликованных в статье на страницах Nature.

Физиками исследованы свойства мембран, используемых в технологии фильтрации воды. Предложение ученых основано на применении ионизирующего электрического поля по отношению к мембранам. При этом мембрана зажимается между стандартными электродами из состава золота и серебра.
Физики нашли возможность управления свойствами проницаемости графеновых мембран


Достаточно небольшой влажности и мембрана начинает формирование проводящих нитей, которые образуют в воде электрическое поле. При этом определено, ионы уменьшают проницаемость мембран. Помимо прочего, влияют на проницаемость изменение смачивающих свойств и электрический разогрев.

При изменении на электродах напряжения, физикам удалось изменить и ионизацию воды. Как показали расчеты, диапазон расхода воды изменяется от 0 до 150 г в час, на 1 кв. м мембраны.

На основании более ранних исследований американских ученых, найден способ опреснения воды с помощью наноструктурированного гидрогеля. Для его изготовления используют поливиниловый спирт и полипиррол. Мощность материала дает возможность получить в день примерно 23 л пресной воды с 1 кв. м поверхности.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 20:23
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