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Рассекречен интерьер нового кроссовера версии Volkswagen Tharu

Новый компактный кроссовер версии Volkswagen Tharu готовят к выходу на авторынок. Немецкие автомобилестроители два месяца назад показали внешность Volkswagen Tharu, однако не показали внутреннее пространство авто.

Рассекречен интерьер нового кроссовера версии Volkswagen Tharu


Папарацци смогли частично запечатлеть интерьер авто, показав снимок в интернете. Volkswagen Tharu построили на шасси, которое стало основой удлиненного паркетника версии Skoda Karoq для китайского рынка. Немецкое авто имеет следующие габариты: 4453х1841х1620 мм. Расстояние между осями авто составляет 2 680 мм. Интерьер Volkswagen Tharu не похож на другие модели немецкого производителя. В авто имеется оригинальная передняя панель с современным информационно-развлекательным комплексом, где есть увеличенный тачскрин. Авто оснащают также классической панелью приборов, расширенной центральной консолью.

Кроссовер Volkswagen Tharu оснащают аналогичными двигателями, как и в случае со Skoda Karoq. Двигатели 1.2 и 1.4, имеющие нагнетатели, способны генерировать 116 и 150 лошадок. Для них предусматривается 6-МКПП, а также 7-РКПП DSG. Авто обладает адаптивным круиз-контролем, автоматическим торможением, LED-фонарями на корме, светодиодной оптикой. Авто на рынок отправится в 4 квартале 2018 года.
 
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Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 19:55
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