Рассекречен интерьер нового кроссовера версии Volkswagen Tharu

Папарацци смогли частично запечатлеть интерьер авто, показав снимок в интернете. Volkswagen Tharu построили на шасси, которое стало основой удлиненного паркетника версии Skoda Karoq для китайского рынка. Немецкое авто имеет следующие габариты: 4453х1841х1620 мм. Расстояние между осями авто составляет 2 680 мм. Интерьер Volkswagen Tharu не похож на другие модели немецкого производителя. В авто имеется оригинальная передняя панель с современным информационно-развлекательным комплексом, где есть увеличенный тачскрин. Авто оснащают также классической панелью приборов, расширенной центральной консолью.Кроссовер Volkswagen Tharu оснащают аналогичными двигателями, как и в случае со Skoda Karoq. Двигатели 1.2 и 1.4, имеющие нагнетатели, способны генерировать 116 и 150 лошадок. Для них предусматривается 6-МКПП, а также 7-РКПП DSG. Авто обладает адаптивным круиз-контролем, автоматическим торможением, LED-фонарями на корме, светодиодной оптикой. Авто на рынок отправится в 4 квартале 2018 года.