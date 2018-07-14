Фанаты обвинили Тимати в обмане с розыгрышем призов

Публикация от Black Star (@timatiofficial) 13 Июл 2018 в 2:30 PDT

Репер Тимати обнародовал короткий видеоролик, в котором отметил, насколько оказалось хорошим творение выигравшего участника в его мероприятии. Но, по словам артиста, продемонстрировать то самое видео он не может, так как администрация соцсети приняла решение заблокировать данный контент. После этого поклонники начали обвинять реп-исполнителя. Они заявили, что певец, не следуя своим же правилам, обманывает. Розыгрыш был открытым, поэтому надо было продемонстрировать пользователям лучшую работу.Главным призом была машина, и тут подписчики нашли очередной подвох. Судя по микроблогу победителя, у него уже есть самостоятельно купленный автотранспорт.