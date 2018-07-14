Самая маленькая самка чихуахуа имеет полсотни генетических клонов

Компания из Сеула 12 лет занимается данным направлением, несмотря на критику общества. Сотрудники связались с владелицей животного, живущей в Пуэрто-Рико, после чего получили ее согласие на клонирование питомца. В процессе работы специалисты хотели найти причину его маленького роста, создав аналогичные прообразы.Ученые использовали технологии, идентичные ситуации с овцой Долли. Ядра соматических клеток были пересажены в цитоплазмы яйцеклеток, после чего эмбрионы вынашивали суррогатные матери небольших пород. Сейчас 12 клонов были подарены женщине и живут во Флориде, а также они полностью похожи на донора внешним видом и характером.