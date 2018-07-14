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Самая маленькая самка чихуахуа имеет полсотни генетических клонов

Миракл-Милли была признана экспертами самой маленькой самкой чихуахуа, занесенной в книгу рекордов Гиннесса. Она имеет полсотни генетических клонов, созданных корейскими учеными.

Компания из Сеула 12 лет занимается данным направлением, несмотря на критику общества. Сотрудники связались с владелицей животного, живущей в Пуэрто-Рико, после чего получили ее согласие на клонирование питомца. В процессе работы специалисты хотели найти причину его маленького роста, создав аналогичные прообразы.

Самая маленькая самка чихуахуа имеет полсотни генетических клонов


Ученые использовали технологии, идентичные ситуации с овцой Долли. Ядра соматических клеток были пересажены в цитоплазмы яйцеклеток, после чего эмбрионы вынашивали суррогатные матери небольших пород. Сейчас 12 клонов были подарены женщине и живут во Флориде, а также они полностью похожи на донора внешним видом и характером.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:36
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