На рынок России вышли ноутбуки Dell Alienware и Dell серий G3/G5

Сообщается, что модели Alienware 15 R4 и Alienware 17 R5 работают на основе процессоров Intel Core i5, i7 и i9 восьмой генерации. В качестве графической системы представлена плата NVIDIA GeForce 10 серии. За охлаждение аппаратной платформы будет отвечать система с технологией Alienware Cryo-Tech.Dell Alienware получили программу Alienware Command Center для оптимизации и ускорения компьютера. Помимо этого имеется клавиатура с подсветкой RGB и технологией Alienware TactX.Модельная линейка Dell G3/G5 оснащается процессорами Intel Core 8-й генерации и видеокартой GeForce GTX 10-Series. Эти новинки также предлагаются с эффективной системой теплоотвода. Для более качественной картинки ноутбуки оснастили экранами IPS с антибликовым покрытием.