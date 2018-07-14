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На рынок России вышли ноутбуки Dell Alienware и Dell серий G3/G5

В России начались продажи ноутбуков Dell Alienware и Dell серий G3/G5. Стоимость аппаратов начинается со 119 990 и 49 990 рублей соответственно.

На рынок России вышли ноутбуки Dell Alienware и Dell серий G3/G5


Сообщается, что модели Alienware 15 R4 и Alienware 17 R5 работают на основе процессоров Intel Core i5, i7 и i9 восьмой генерации. В качестве графической системы представлена плата NVIDIA GeForce 10 серии. За охлаждение аппаратной платформы будет отвечать система с технологией Alienware Cryo-Tech.

Dell Alienware получили программу Alienware Command Center для оптимизации и ускорения компьютера. Помимо этого имеется клавиатура с подсветкой RGB и технологией Alienware TactX.

Модельная линейка Dell G3/G5 оснащается процессорами Intel Core 8-й генерации и видеокартой GeForce GTX 10-Series. Эти новинки также предлагаются с эффективной системой теплоотвода. Для более качественной картинки ноутбуки оснастили экранами IPS с антибликовым покрытием.
 
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 18:23
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