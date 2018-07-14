АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Головы Хексема: Найденные артефакты держали в страхе жителей города из-за появления оборотня
EUR 72.47 USD 62.29
Курс валют на 14.07.2018

Венчальный дуб из немецкого города Ойтина имеет свой почтовый адрес и помогает людям найти спутника жизни

Венчальный дуб из немецкого города Ойтина имеет свой почтовый адрес и помогает людям найти спутника жизни. Это чудо природы живет 500 лет и имеет 25-метровую высоту.

Легенды рассказывают о наследнике вождя кельтов, брошенного в этом месте врагами после тяжелого ранения. Молодая христианка спасла ему жизнь, после чего он в знак благодарности посадил в землю желудь. Когда дерево выросло, местные жительницы заметили, что его нужно обойти три раза в полнолуние и можно удачно выйти замуж. Еще одна история связана с влюбленными, которые вели переписку и оставляли письма в дупле. Потом отец дал свое разрешение на свадьбу пары, прошедшую под кроной своего спасителя.

Венчальный дуб из немецкого города Ойтина имеет свой почтовый адрес и помогает людям найти спутника жизни


С тех пор прошло много лет, но поток романтических сообщений из разных стран мира продолжает приходить по указанному адресу. Кроме 100 удачных союзов многие люди нашли друзей, а местный почтальон Карл Мартенс после рассказа о чудесах дуба на ТВ сам получил письмо от будущей супруги, с которой счастливо живет 13 лет.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:08
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Составлен ТОП-10 популярных грузовых иномарок в РФ
Муж певицы Ханны рассказал, что они ждут дочку
Поклонники опять не верят в натуральность Ким
Поклонники раскритиковали новый имидж Надежды
Медики рассказали, как спасти психику от стресса
УАЗ опроверг слухи о прекращении работы над новым
Бен Аффлек взял своих детей на ужин с отцом
Apple может бесплатно обменять модели старых
ГАЗ приостановит на две недели производство
Актриса Марианна Рубинчик получила ожог 51% тела
Озвучен ТОП-10 популярных китайских кроссоверов в
Очередное появление НЛО над Ростовом вызвало
На фото Елены Ваенги разглядели «привидение»
«Мисс Дубай» сообщила Бузовой, что Тарасов в
Сергей Лазарев показал сексуальный рельеф
Евгений Плющенко вынужден оказаться от дальнейших
Поклонники назвали снимок Анны Семенович похабным
Известная певица «нулевых» Саша вернулась на
Дешевые очки от солнца могут разрушить сетчатку
Венчальный дуб из немецкого города Ойтина имеет
Сергей Шнуров в Италии рассказал, «куда уходят
Apple продолжает рекламную компанию по сервису
Стала известна цена фаблета Samsung Galaxy Note 9
Уилл Смит: футбольный матч Россия — Хорватия —
Футболисты, имитирующие травмы, пользуются
NASA опубликовало захватывающий снимок ползания
Британский футбольный фанат был поражен красотой
На Байкале турист сорвался со скалы и 17 часов
Зеленый чай с лимоном и мятой признан самым
Верблюдица Марья предсказала победителя
Просмотреть все новости