Венчальный дуб из немецкого города Ойтина имеет свой почтовый адрес и помогает людям найти спутника жизни

Легенды рассказывают о наследнике вождя кельтов, брошенного в этом месте врагами после тяжелого ранения. Молодая христианка спасла ему жизнь, после чего он в знак благодарности посадил в землю желудь. Когда дерево выросло, местные жительницы заметили, что его нужно обойти три раза в полнолуние и можно удачно выйти замуж. Еще одна история связана с влюбленными, которые вели переписку и оставляли письма в дупле. Потом отец дал свое разрешение на свадьбу пары, прошедшую под кроной своего спасителя.С тех пор прошло много лет, но поток романтических сообщений из разных стран мира продолжает приходить по указанному адресу. Кроме 100 удачных союзов многие люди нашли друзей, а местный почтальон Карл Мартенс после рассказа о чудесах дуба на ТВ сам получил письмо от будущей супруги, с которой счастливо живет 13 лет.