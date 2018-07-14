Венчальный дуб из немецкого города Ойтина имеет свой почтовый адрес и помогает людям найти спутника жизни
Венчальный дуб из немецкого города Ойтина имеет свой почтовый адрес и помогает людям найти спутника жизни. Это чудо природы живет 500 лет и имеет 25-метровую высоту.
Легенды рассказывают о наследнике вождя кельтов, брошенного в этом месте врагами после тяжелого ранения. Молодая христианка спасла ему жизнь, после чего он в знак благодарности посадил в землю желудь. Когда дерево выросло, местные жительницы заметили, что его нужно обойти три раза в полнолуние и можно удачно выйти замуж. Еще одна история связана с влюбленными, которые вели переписку и оставляли письма в дупле. Потом отец дал свое разрешение на свадьбу пары, прошедшую под кроной своего спасителя.
С тех пор прошло много лет, но поток романтических сообщений из разных стран мира продолжает приходить по указанному адресу. Кроме 100 удачных союзов многие люди нашли друзей, а местный почтальон Карл Мартенс после рассказа о чудесах дуба на ТВ сам получил письмо от будущей супруги, с которой счастливо живет 13 лет.