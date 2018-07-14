Представлено новое купе версии Singer DLS на базе Porsche 911

Американская компания Singer Vehicle Design стала известной за счёт модернизации авто Porsche 911. Фирма накануне представила новую заднеприводную версию Singer DLS, базой которой выступил немецкий спорткар. Авто разрабатывали вместе со специалистами компании Williams Advanced Engineering, с бывшими инженерами Porsche Гансом Мецгером и Норбертом Зингером. Мецгер участвовал в доработке мотора Porsche 911 совместно с Williams Advanced Engineering. Объем двигателя за счёт переделок увеличился с 3,6 л до 4.0л. Двигатель генерирует 507 л.с. Мотор работает вместе с 6-МКПП компании Hewland. Мотор купе Singer DLS перенесли ближе к колесной базе, как в нынешних Porsche 991. Размещающиеся в моторном отсеке второстепенные элементы переместили частично в багажное отделение, которое располагается спереди.Купе Singer DLS оснащается кузовными углепластиковыми панелями с хорошей аэродинамикой. При этом задние окна авто доработали дополнительными воздухозаборниками, которые охлаждают двигатель. У авто на задней оси увеличена прижимная сила, а также на передней оси уменьшена подъемная сила.