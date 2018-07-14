Сергей Шнуров в Италии рассказал, «куда уходят бабы»

Бессменный лидер группировки «Ленинград», находясь на отдыхе в Италии, продолжает привлекать всеобщее внимание к своей личности. Накануне на своей странице в Instagram певец опубликовал стих, в котором рассказал «куда уходят бабы». Основой для стихотворения послужила популярная в своё время песня Аллы Пугачёвой "Куда уходит детство".Произведение Сергея Шнурова посвящено женщинам, которые не сумели сохранить верность, и бросились искать принцев на «коняшках в наглаженных рубашках». Как известно, от Шнурова недавно ушла жена Матильда, из-за этого подписчики решили, что стихотворение певца адресовано именно ей.Свои стихи Шнуров опубликовал 14 июля утром, в связи с этим поклонники пришли к выводу, что музыкант написал произведение после долгих размышлений во время бессонной ночи. В комментариях подписчики подбодрили своего кумира и посоветовали не горевать по поводу женщин.