АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Головы Хексема: Найденные артефакты держали в страхе жителей города из-за появления оборотня
EUR 72.47 USD 62.29
Курс валют на 14.07.2018

Сергей Шнуров в Италии рассказал, «куда уходят бабы»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров рассказал «куда уходят бабы». Поклонники певца сразу же пришли к выводу, что новое стихотворение посвящено Матильде – экс-жене Сергея Шнурова.

Сергей Шнуров в Италии рассказал, «куда уходят бабы»


Бессменный лидер группировки «Ленинград», находясь на отдыхе в Италии, продолжает привлекать всеобщее внимание к своей личности. Накануне на своей странице в Instagram певец опубликовал стих, в котором рассказал «куда уходят бабы». Основой для стихотворения послужила популярная в своё время песня Аллы Пугачёвой "Куда уходит детство".

Произведение Сергея Шнурова посвящено женщинам, которые не сумели сохранить верность, и бросились искать принцев на «коняшках в наглаженных рубашках». Как известно, от Шнурова недавно ушла жена Матильда, из-за этого подписчики решили, что стихотворение певца адресовано именно ей.

Свои стихи Шнуров опубликовал 14 июля утром, в связи с этим поклонники пришли к выводу, что музыкант написал произведение после долгих размышлений во время бессонной ночи. В комментариях подписчики подбодрили своего кумира и посоветовали не горевать по поводу женщин.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 16:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Пальма-де-Майорка власти ужесточили законы
Составлен ТОП-10 популярных грузовых иномарок в РФ
Муж певицы Ханны рассказал, что они ждут дочку
Поклонники опять не верят в натуральность Ким
Поклонники раскритиковали новый имидж Надежды
Медики рассказали, как спасти психику от стресса
УАЗ опроверг слухи о прекращении работы над новым
Бен Аффлек взял своих детей на ужин с отцом
Apple может бесплатно обменять модели старых
ГАЗ приостановит на две недели производство
Актриса Марианна Рубинчик получила ожог 51% тела
Озвучен ТОП-10 популярных китайских кроссоверов в
Очередное появление НЛО над Ростовом вызвало
На фото Елены Ваенги разглядели «привидение»
«Мисс Дубай» сообщила Бузовой, что Тарасов в
Сергей Лазарев показал сексуальный рельеф
Евгений Плющенко вынужден оказаться от дальнейших
Поклонники назвали снимок Анны Семенович похабным
Известная певица «нулевых» Саша вернулась на
Дешевые очки от солнца могут разрушить сетчатку
Венчальный дуб из немецкого города Ойтина имеет
Сергей Шнуров в Италии рассказал, «куда уходят
Apple продолжает рекламную компанию по сервису
Стала известна цена фаблета Samsung Galaxy Note 9
Уилл Смит: футбольный матч Россия — Хорватия —
Футболисты, имитирующие травмы, пользуются
NASA опубликовало захватывающий снимок ползания
Британский футбольный фанат был поражен красотой
На Байкале турист сорвался со скалы и 17 часов
Зеленый чай с лимоном и мятой признан самым
Просмотреть все новости