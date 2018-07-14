Поклонники назвали снимок Анны Семенович похабным

Исполнительница песен в своем аккаунте обнародовала фото, на котором она запечатлена сидя на краю ванной. Снимок в течение одиннадцати часов собрал около 90 тысяч отметок «Мне нравится» и 220 комментариев. Если часть фолловеров попросила Семенович не размещать подобные публикации из-за того, что она выглядит очень соблазнительной, то другим фотография показалась неприятной.Многим подписчикам не по душе поза, которую знаменитость выбрала для фото. Поклонники считают, что снимок вышел не откровенным и притягательным, а похабным. Пользователи соцсети просят выбирать Семенович публикации перед тем, как обнародовать их в своем микроблоге, чтобы не позорить себя перед ненавистниками и фанатами.