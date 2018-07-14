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Поклонники назвали снимок Анны Семенович похабным

Отдых знаменитостей иногда выглядит неприятным для их фанатов. Иной раз поклонники начинают критиковать своих любимцев за фотографии, которые им не нравятся. Именно так случилось с певицей Анной Семенович.

Поклонники назвали снимок Анны Семенович похабным


Исполнительница песен в своем аккаунте обнародовала фото, на котором она запечатлена сидя на краю ванной. Снимок в течение одиннадцати часов собрал около 90 тысяч отметок «Мне нравится» и 220 комментариев. Если часть фолловеров попросила Семенович не размещать подобные публикации из-за того, что она выглядит очень соблазнительной, то другим фотография показалась неприятной.

Поклонники назвали снимок Анны Семенович похабным


Многим подписчикам не по душе поза, которую знаменитость выбрала для фото. Поклонники считают, что снимок вышел не откровенным и притягательным, а похабным. Пользователи соцсети просят выбирать Семенович публикации перед тем, как обнародовать их в своем микроблоге, чтобы не позорить себя перед ненавистниками и фанатами.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 16:23
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