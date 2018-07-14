В Сети обсуждают изменившуюся внешность Юлии Барановской

Юлия Барановская полюбилась интернет-пользователям благодаря своей открытости, а также частым фото без макияжа. На последних публикациях с пляжа Юлия также предстала без макияжа. Подписчики заметили, что пребывание под солнечными лучами негативно сказывается на внешнем виде телеведущей. По мнению фанатов, у знаменитости проявилась сильная пигментация. Также на лице звезды поклонники рассмотрели прыщики, веснушки и морщинки.Несовершенства кожи Барановской фолловеры списали на рождение троих детей и немолодой возраст женщины. Подписчики посоветовали своей любимице, чтобы не портить уже сложившееся мнение касательно ее красоты, делать лёгкий макияж для снимков в социальных сетях.