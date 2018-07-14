АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Головы Хексема: Найденные артефакты держали в страхе жителей города из-за появления оборотня
EUR 72.47 USD 62.29
Курс валют на 14.07.2018

В Сети обсуждают изменившуюся внешность Юлии Барановской

Телеведущая Юлия Барановская сейчас отдыхает на море. Однако, по мнению поклонников, лучи палящего солнца на лице телезвезды оставили неприятный след.

В Сети обсуждают изменившуюся внешность Юлии Барановской


Юлия Барановская полюбилась интернет-пользователям благодаря своей открытости, а также частым фото без макияжа. На последних публикациях с пляжа Юлия также предстала без макияжа. Подписчики заметили, что пребывание под солнечными лучами негативно сказывается на внешнем виде телеведущей. По мнению фанатов, у знаменитости проявилась сильная пигментация. Также на лице звезды поклонники рассмотрели прыщики, веснушки и морщинки.

В Сети обсуждают изменившуюся внешность Юлии Барановской


Несовершенства кожи Барановской фолловеры списали на рождение троих детей и немолодой возраст женщины. Подписчики посоветовали своей любимице, чтобы не портить уже сложившееся мнение касательно ее красоты, делать лёгкий макияж для снимков в социальных сетях.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 23:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Зрители потребовали выгнать Екатерину Стриженову
Дженнифер Лопес в сексуальном наряде заигрывала с
Galaxy Tab A 2018 показался на реальных снимках
Супервулкан Йеллоустон может стать виновником
Компания Airbus испытала систему автоматической
Дрю Бэрримор и Кэмерон Диас восхитили своим селфи
В Сети обсуждают изменившуюся внешность Юлии
NASA показало захватывающее изображение ползания
Рената Литвинова с Земфирой отдыхают на яхте с
Певец Эмин женился на своей возлюбленной Алене
Бельгия на классе обыгрывает Англию и завоевывает
Астрономы обнаружили новый вулкан на спутнике
За рубежом заинтересовались авто проекта «Кортеж»
Астроном озвучил суммарный вес космического
Искусственный интеллект поможет создать модель
Хорватский тренер указал французам на африканское
Сок арбуза лечит ревматизм, анемию и гипертонию –
Королеве Великобритании Меган Маркл нравится
Автобренд Opel заподозрили в манипуляциях с
Гость из будущего рассказал журналистам о захвате
Ученые: Артишоки и молочная сыворотка возглавили
В Сети появились данные о новом смартфоне
Медики рассказали о самых удивительных побочных
Риз Уизерспун удивила поклонников стилем реднеков
Жители острова Хоккайдо заметили 8- метровый
Фермер из Уэльса в пятницу 13-го июля получил
Лена Миро считает, что внимание мужчин не может
Гигантский НЛО был замечен исследователем во
Пожилой нацист из Майами хотел устроить пожар и
Ливанские власти назвали кедровый заповедник в
Просмотреть все новости