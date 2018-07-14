Стала известна цена фаблета Samsung Galaxy Note 9

Отмечается, что почти 1000 евро производитель запросит за модификацию, которая будет оснащена модулями ОЗУ и ПЗУ с объемом в 6 и 128 гигабайт соответственно.Также помимо цены был опубликован рекламный плакат, на котором была указана надпись, сообщающая о высоком уровне производительности смартфона. На тизере изображен стилус S Pen, датчик сканирования отпечатка пальцев и двойная камера, которые расположены на задней части флагмана.Напомним, что Galaxy Note 9 должен обзавестись процессор Exynos 9 Series 9810 и Qualcomm Snapdragon 845 в зависимости от региона продаж. Также появится дисплей с диагональю 6,4 дюйма и разрешением 2960 × 1440 пикселей. Ожидается появление аккумулятора с емкостью 4000 мАч и голосового помощника Bixby 2.0.