Верблюдица Марья предсказала победителя финального матча ЧМ 2018

Верблюдица предсказывает победу футбольных команд, осуществляя выбор одной из предложенных ей мисок с едой, где написано название команды. Согласно предсказаниям Марьи, в ЧМ 2018 победит Франция. Животное смогло угадать также исходы матчей между Саудовской Аравией и Россией, Францией и Уругваем, Англией и Хорватией. Марья является далеко не единственным животным, которому получается угадывать исходы матчей. Например, в РФ таких предсказателей насчитывают минимум с десяток.Раньше результаты матчей ЧМ предсказывал эрмитажный кот Ахилл, тапир Клеопатра в нижегородском зоопарке, робот-оракул Бакстер из ВДНХ, бегемоты калининградского зоопарка Глясик и Миля, петух Петя волгоградского трогательного зоопарка, енот Нафаня в иркутском зоосаде, выдра Гарри в сочинском аквариуме, коза Забияка в зоопарке Самары, кролик Пушик в сочинском эколого-биологическом центре.