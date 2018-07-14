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Верблюдица Марья предсказала победителя финального матча ЧМ 2018

Верблюдица Марья сделала предсказания в отношении победителя ЧМ 2018. Марья из зоопарка Душанбе пока ни разу не ошиблась.

Верблюдица Марья предсказала победителя финального матча ЧМ 2018


Верблюдица предсказывает победу футбольных команд, осуществляя выбор одной из предложенных ей мисок с едой, где написано название команды. Согласно предсказаниям Марьи, в ЧМ 2018 победит Франция. Животное смогло угадать также исходы матчей между Саудовской Аравией и Россией, Францией и Уругваем, Англией и Хорватией. Марья является далеко не единственным животным, которому получается угадывать исходы матчей. Например, в РФ таких предсказателей насчитывают минимум с десяток.



Раньше результаты матчей ЧМ предсказывал эрмитажный кот Ахилл, тапир Клеопатра в нижегородском зоопарке, робот-оракул Бакстер из ВДНХ, бегемоты калининградского зоопарка Глясик и Миля, петух Петя волгоградского трогательного зоопарка, енот Нафаня в иркутском зоосаде, выдра Гарри в сочинском аквариуме, коза Забияка в зоопарке Самары, кролик Пушик в сочинском эколого-биологическом центре.
 
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Спорт
Добавил: tantan61 Сегодня, 14:46
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