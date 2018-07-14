Марина Влади до сих пор общается с призраками Владимира Высоцкого и Леона Шварценберга

Первым мужем артистки был коллега Робер Оссейн, который после ДПТ остался инвалидом. Двое детей не стали помешали знаменитости подать на развод, а дальше судьба свела ее с российским избранником. Близкое окружение Владимира Высоцкого упоминало о его споре на ящик водки, касающемся интимных отношений с темпераментной красавицей.Когда он покинул этот мир, Марина Влади 20 лет прожила с последним любимым человеком, работавшим онкологом. Мужчина умер из-за рака печени, после чего актриса стала увлекаться спиртными напитками, но потом нашла силы для дальнейшей жизни. Только Жан-Клод Бруйе не пострадал после 30-летнего союза со звездой, а фанаты продолжают поддерживать ее теплыми словами.