Астрономы обнаружили новый вулкан на спутнике Юпитера
Специалисты сообщили о том, что полученные данные с аппарата Juno, которые были собраны 16 декабря 2017 года, позволили найти на Ио новый вулкан. Отмечается, что в момент сбора информации аппарат находился на расстоянии 470 тысяч километров от спутника Юпитера.
По словам Алессандро Мура, представителя Национального института астрофизики в Риме, новый очаг горячий очаг был расположен на расстоянии 300 километров от ранее установленного такого же источника.
Участники проекта Juno утверждают, что будут продолжать наблюдения за работой аппарата и дальше анализировать поступающую информацию, которая собирается с помощью прибора JIRAM. На данный момент на счету системы имеется более 50 открытых вулканов Ио.
Предполагается, что спутник Юпитера может иметь еще около 250 точек, которые только предстоит открыть ученым.
Известно, что ближайшее приближение Juno к Юпитеру состоится 16 июля.
По словам Алессандро Мура, представителя Национального института астрофизики в Риме, новый очаг горячий очаг был расположен на расстоянии 300 километров от ранее установленного такого же источника.
Участники проекта Juno утверждают, что будут продолжать наблюдения за работой аппарата и дальше анализировать поступающую информацию, которая собирается с помощью прибора JIRAM. На данный момент на счету системы имеется более 50 открытых вулканов Ио.
Предполагается, что спутник Юпитера может иметь еще около 250 точек, которые только предстоит открыть ученым.
Известно, что ближайшее приближение Juno к Юпитеру состоится 16 июля.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 22:45