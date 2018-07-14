Астрономы обнаружили новый вулкан на спутнике Юпитера

По словам Алессандро Мура, представителя Национального института астрофизики в Риме, новый очаг горячий очаг был расположен на расстоянии 300 километров от ранее установленного такого же источника.Участники проекта Juno утверждают, что будут продолжать наблюдения за работой аппарата и дальше анализировать поступающую информацию, которая собирается с помощью прибора JIRAM. На данный момент на счету системы имеется более 50 открытых вулканов Ио.Предполагается, что спутник Юпитера может иметь еще около 250 точек, которые только предстоит открыть ученым.Известно, что ближайшее приближение Juno к Юпитеру состоится 16 июля.