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Кот Ахилл предсказал победу команды Бельгии над Англией

В ходе определения победителя матча за 3 место ЧМ 2018 эрмитажный кот-предсказатель Ахилл принял неоднозначное решение. Он сначала подошёл к миске где был флаг Англии. Потом кот передумал, сделав выбор в пользу Бельгии.

Кот Ахилл предсказал победу команды Бельгии над Англией


В свою очередь организаторы традиционных предсказаний приняли решение Ахиллу дать второй шанс. Они опять поставили миски с кормом, а также флажками Бельгии и Англии. В этот раз пушистый оракул отказался вообще есть. На третий раз кот всё же выбрал победителя – сборную Бельгии. Свои предсказания кот-оракул Ахилл начал демонстрировать в рамках Кубка конфедераций. Предсказатель в то время сделал 3 верных прогноза из 4 игр турнира, которые проходили в Санкт-Петербурге.

Ахилл на ЧМ 2018 верно предсказал победу российской сборной над Саудовской Аравией и Египтом 14/19 июня, победу Ирана над Марокканской сборной 15 июня, а также Бразилии над командой Коста-Рики 22 июня. Эрмитажный кот на сегодняшний день признан лучшим предсказателем на мундиале. Однако он ни разу не сделал верный прогноз на матчи, проходившие в Санкт-Петербурге.
 
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Спорт
Добавил: tantan61 Сегодня, 13:52
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