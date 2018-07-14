Кот Ахилл предсказал победу команды Бельгии над Англией

В свою очередь организаторы традиционных предсказаний приняли решение Ахиллу дать второй шанс. Они опять поставили миски с кормом, а также флажками Бельгии и Англии. В этот раз пушистый оракул отказался вообще есть. На третий раз кот всё же выбрал победителя – сборную Бельгии. Свои предсказания кот-оракул Ахилл начал демонстрировать в рамках Кубка конфедераций. Предсказатель в то время сделал 3 верных прогноза из 4 игр турнира, которые проходили в Санкт-Петербурге.Ахилл на ЧМ 2018 верно предсказал победу российской сборной над Саудовской Аравией и Египтом 14/19 июня, победу Ирана над Марокканской сборной 15 июня, а также Бразилии над командой Коста-Рики 22 июня. Эрмитажный кот на сегодняшний день признан лучшим предсказателем на мундиале. Однако он ни разу не сделал верный прогноз на матчи, проходившие в Санкт-Петербурге.