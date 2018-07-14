Британец убил супругу из-за ее насмешек над малыми размерами полового органа

Мужчина сообщил полиции, что особа в возрасте 44 лет постоянно издевалась над его достоинством, упоминая о тяге супруга к другим женщинам. После очередной провокации преступник вышел из себя и забил благоверную до смерти. Эксперты считают, что британец в возрасте 49 лет поступил так из-за комплекса неполноценности.Несмотря на провокации со стороны его жертвы, суд вынес приговор убийце. Он до конца своих дней будет сидеть за решеткой, а родственникам придется воспитывать осиротевших детей.