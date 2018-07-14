Астроном озвучил суммарный вес космического мусора, вращающегося вокруг Земли

По словам Макдауэлла, если бы мусор периодически не сгорал в атмосфере Земли, то его на орбите оказалось бы намного больше. Также астроном заявил, что если приписать к этому весу работающие в космосе космические аппараты, то к 7 тыс. тоннам можно будет прибавить еще 2 тысячи тонн.Специалист считает, что ситуация ухудшилась и будет ухудшаться, если не предпринять нужных мер. Увеличение количества космического мусора на орбите может навредить космонавтике и закрыть доступ к космосу. Главная опасность заключается в том, что обломки со временем распадаются на еще более мелкие частицы из-за сталкивания. В будущем это усложнит процедуру сбора космического мусора.Стоит отметить, что на высокой скорости даже самые маленькие твердые частицы способны нанести серьезный урон обшивке аппарата.