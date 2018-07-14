Астроном озвучил суммарный вес космического мусора, вращающегося вокруг Земли
Стало известно, что общий вес космического мусора, который вращается на орбите Земли, составляет более 7 тысяч тонн. Об этом заявил астроном Джонатан Макдауэлл.
По словам Макдауэлла, если бы мусор периодически не сгорал в атмосфере Земли, то его на орбите оказалось бы намного больше. Также астроном заявил, что если приписать к этому весу работающие в космосе космические аппараты, то к 7 тыс. тоннам можно будет прибавить еще 2 тысячи тонн.
Специалист считает, что ситуация ухудшилась и будет ухудшаться, если не предпринять нужных мер. Увеличение количества космического мусора на орбите может навредить космонавтике и закрыть доступ к космосу. Главная опасность заключается в том, что обломки со временем распадаются на еще более мелкие частицы из-за сталкивания. В будущем это усложнит процедуру сбора космического мусора.
Стоит отметить, что на высокой скорости даже самые маленькие твердые частицы способны нанести серьезный урон обшивке аппарата.
По словам Макдауэлла, если бы мусор периодически не сгорал в атмосфере Земли, то его на орбите оказалось бы намного больше. Также астроном заявил, что если приписать к этому весу работающие в космосе космические аппараты, то к 7 тыс. тоннам можно будет прибавить еще 2 тысячи тонн.
Специалист считает, что ситуация ухудшилась и будет ухудшаться, если не предпринять нужных мер. Увеличение количества космического мусора на орбите может навредить космонавтике и закрыть доступ к космосу. Главная опасность заключается в том, что обломки со временем распадаются на еще более мелкие частицы из-за сталкивания. В будущем это усложнит процедуру сбора космического мусора.
Стоит отметить, что на высокой скорости даже самые маленькие твердые частицы способны нанести серьезный урон обшивке аппарата.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 22:30