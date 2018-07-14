Хорватский тренер указал французам на африканское их происхождение

Штимац в Facebook спросил, что кот-то знает, с кем Хорватия играет в финале. При этом текст он сопроводил фамилиями игроков сборной Франции с указанием их родины. Таким образом футболист Фекир – из Алжира, Менди – из Сенегала, Матюиди – из Анголы, Толиссо – из Того, Погба – из Гвинеи, Мбаппе и Умтити – из Камеруна, Канте и Сидибе – из Мали, Дембеле – из Мавритании, Нзонзи, Кимпембе, Манданда - из Демократической Республики Конго. В конце сообщения тренер написал «Респект!».Стоит отметить, что Штимац сборную Хорватии возглавлял в период 2012-2013 года. Он также провел 53 матча непосредственно в составе национальной хорватской сборной. Игра между сборными Хорватии и Франции в финале ЧМ-2018 запланирована на 15 июля в рамках московского стадиона «Лужники». Матч собралась посетить Колинда Грабар-Китарович - президент Хорватии. Финал ЧМ всего могут посетить более 10 глав иностранных стран.