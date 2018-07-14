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Хорватский тренер указал французам на африканское их происхождение

Игор Штимац, являющийся бывшим тренером хорватской сборной, перед финалом ЧМ 2018 указал на то, что французские игроки имеют африканское происхождение.

Хорватский тренер указал французам на африканское их происхождение


Штимац в Facebook спросил, что кот-то знает, с кем Хорватия играет в финале. При этом текст он сопроводил фамилиями игроков сборной Франции с указанием их родины. Таким образом футболист Фекир – из Алжира, Менди – из Сенегала, Матюиди – из Анголы, Толиссо – из Того, Погба – из Гвинеи, Мбаппе и Умтити – из Камеруна, Канте и Сидибе – из Мали, Дембеле – из Мавритании, Нзонзи, Кимпембе, Манданда - из Демократической Республики Конго. В конце сообщения тренер написал «Респект!».

Стоит отметить, что Штимац сборную Хорватии возглавлял в период 2012-2013 года. Он также провел 53 матча непосредственно в составе национальной хорватской сборной. Игра между сборными Хорватии и Франции в финале ЧМ-2018 запланирована на 15 июля в рамках московского стадиона «Лужники». Матч собралась посетить Колинда Грабар-Китарович - президент Хорватии. Финал ЧМ всего могут посетить более 10 глав иностранных стран.
 
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Спорт
Добавил: tantan61 Сегодня, 22:15
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