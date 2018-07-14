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Королеве Великобритании Меган Маркл нравится больше, чем принцесса Диана

Хоть Елизавета II недовольна поведением родственников нынешней супруги принца Гарри, все же королева прониклась к Меган Маркл доверием.

Королеве Великобритании Меган Маркл нравится больше, чем принцесса Диана


Приближенные люди к королевской семье раскрывают инсайдерскую информацию. По их словам, дружба Елизаветы II и Меган Маркл становится все крепче. Королева Великобритании действительно недовольна поведением многих родственников американской киноактрисы, однако это не помешало ей проникнуться доверием и теплом к самой супруге принца Гарри.

Королеве Великобритании Меган Маркл нравится больше, чем принцесса Диана


Источник сообщает, что королеве Меган Маркл нравится более чем принцесса Диана. Женщины стали хорошими приятельницами, невзирая на социальный статус, и огромную разницу в возрасте. Подружки много времени проводят за разговорами, у них также есть личные шутки. Елизавета II часто приглашает Меган Маркл на публичные мероприятия.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 22:00
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