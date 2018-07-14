Королеве Великобритании Меган Маркл нравится больше, чем принцесса Диана

Приближенные люди к королевской семье раскрывают инсайдерскую информацию. По их словам, дружба Елизаветы II и Меган Маркл становится все крепче. Королева Великобритании действительно недовольна поведением многих родственников американской киноактрисы, однако это не помешало ей проникнуться доверием и теплом к самой супруге принца Гарри.Источник сообщает, что королеве Меган Маркл нравится более чем принцесса Диана. Женщины стали хорошими приятельницами, невзирая на социальный статус, и огромную разницу в возрасте. Подружки много времени проводят за разговорами, у них также есть личные шутки. Елизавета II часто приглашает Меган Маркл на публичные мероприятия.