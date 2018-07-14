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Гость из будущего рассказал журналистам о захвате американцами внеземных технологий

Гость из будущего рассказал журналистам о захвате американцами внеземных технологий. Ал Билек был участником секретной программы 40-х годов и очутился в 2137 г, после чего был спасен медиками от лучевой болезни.

Он пробыл в этом месте некоторое время и узнал много информации, касающейся событий прошлого и будущего. Оказалось, что власти страны в 50-х годах захватили внеземные корабли пришельцев и используют их для своих целей. Также в 2025 г жители планеты столкнуться с последствиями климатических изменений, после чего берега США и Европы будут выглядеть иначе.

Гость из будущего рассказал журналистам о захвате американцами внеземных технологий


Кроме того, мужчина сообщил о Третьей мировой войне, после которой Запад потерпит поражение, а американцы и канадцы прекратят существование, как отдельные нации. Через 700 лет миром будет править ИИ, но после катастроф и сражений выживут только 300 миллионов жителей планеты, которые будут жить в мире и станут единым народом.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 21:45
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