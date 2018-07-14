Гигантский НЛО был замечен исследователем во время полета рядом с Солнцем
Ученые с помощью STEREO давно наблюдают за процессами на Солнце, после чего NASA часто публикует сюжет, вызывающие восторг у уфологов. Гигантский НЛО был замечен исследователем во время полета рядом со светилом, после чего видео было опубликовано в сетях.
Пришельцы неоднократно совершают визиты в это место, чтобы заправиться перед новыми путешествиями, а внешний вид нового объекта вызвал дискуссии между скептиками и приверженцами внеземных форм жизни. Люди были поражены размерами НЛО, который на большой скорости пронесся возле звезды.
Они заметили, что покрытие технологии гуманоидов выдерживает большую температуру, а также корабль не пытается изменить маршрут или форму, чтобы отдалиться от этого места. Эксперты решили внимательно изучить материалы, чтобы удостовериться в их подлинности.