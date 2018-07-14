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В интернете появились снимки нового Chevrolet Orlando

В интернете обнародовали первые снимки нового небольшого минивэна версии Chevrolet Orlando, предназначенной для китайского авторынка.


В интернете появились снимки нового Chevrolet Orlando


В КНР авто известно как Chevrolet Wolanduo. Его производство организовали в рамках совместного предприятия SAIC и GM. На сегодняшний день про новинку отсутствует какая-либо информация, кроме того, что новая версия выйдет в спортивной вариации Redline, которая получит затемненную радиаторную решетку, красную линию в переднем бампере, на боковых зеркалах, черные эмблемы-бабочки. Из непроверенных данных следует, что под капотом компактвэна версии Chevrolet Orlando будет находиться 1,3-литровый турбодвигатель. Он работает на пару с 6-секционной «механикой», а также «автоматом».

Трехрядный Chevrolet Orlando, который разработали на архитектуре Chevrolet Cruze, в Российской Федерации реализовывали до 2015 года. Российским автолюбителям были доступны вариации с 1,8-литровым бензиновым на 141 л.с., а также 2-литровым дизельным мотором на 163 л.с.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 20:45
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