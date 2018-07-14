Тейлор Свифт украсила августовский номер издания Harper’s Bazaar US

Популярная исполнительница песен Тейлор Свифт везде успевает. Певица снимает клипы, записывает новые песни, снимается для модных журналов, гастролирует по миру, и выделять время для личной жизни. Сейчас же звезда является главной «темой» американского издания Harper’s Bazaar US. Свифт, представ в образах шестидесятых и семидесятых годов, украсила очередной номер издания. Автором главного снимка, который украсил обложку, стал фотограф из Великобритании Алекси Любомирски. Он также является свадебным фотографом принца Гарри и Меган Маркл. Макияж Тейлор – это работа Лизы Элдридж, являющейся главным визажистом Lancоme.По словам директора издания, звезды прошедшей эпохи, такие как Бьянка и Твигги Джаггер, стали вдохновением для фотосьемки с Тейлор Свифт. Артистка запечатлена в образах из осенне-зимней коллекции Akris и Dior, Saint Laurent и Gucci. Кроме ярких публикаций в журнале, читателей ожидает интервью с певицей.