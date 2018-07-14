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Тейлор Свифт украсила августовский номер издания Harper’s Bazaar US

Свежее издание Harper’s Bazaar US, главной героиней которого является обладательница Grammy Тейлор Свифт, появится в продаже двадцать четвертого июля.

Тейлор Свифт украсила августовский номер издания Harper’s Bazaar US


Популярная исполнительница песен Тейлор Свифт везде успевает. Певица снимает клипы, записывает новые песни, снимается для модных журналов, гастролирует по миру, и выделять время для личной жизни. Сейчас же звезда является главной «темой» американского издания Harper’s Bazaar US. Свифт, представ в образах шестидесятых и семидесятых годов, украсила очередной номер издания. Автором главного снимка, который украсил обложку, стал фотограф из Великобритании Алекси Любомирски. Он также является свадебным фотографом принца Гарри и Меган Маркл. Макияж Тейлор – это работа Лизы Элдридж, являющейся главным визажистом Lancоme.

Тейлор Свифт украсила августовский номер издания Harper’s Bazaar US


По словам директора издания, звезды прошедшей эпохи, такие как Бьянка и Твигги Джаггер, стали вдохновением для фотосьемки с Тейлор Свифт. Артистка запечатлена в образах из осенне-зимней коллекции Akris и Dior, Saint Laurent и Gucci. Кроме ярких публикаций в журнале, читателей ожидает интервью с певицей.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 20:30
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