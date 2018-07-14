Наталья Водянова в роскошном красном платье восхитила фанатов

Недавно Наталья Водянова вернулась в столицу, где продолжила удивлять своих фанатов. В четверг в Москве прошел ежегодный бал благотворительного фонда «обнаженные сердца», который известная модель основала еще четырнадцать лет назад. На данное мероприятие девушка прибыла вместе с наследниками от первого брака Невой и Виктором, а также с супругом - бизнесменом из Франции Антуаном Арно. Для выхода на люди Водянова выбрала обегающий длинный ярко-красный наряд с большой розой сверху и в тон босоножки. Образ знаменитость дополнила бриллиантовыми браслетами и сережками от Chopard .Соответствующие фото появились в Instagram-аккаунте модели. Наталья восхитила поклонников в роскошном красном платье. Фанаты буквально засыпали звезду комплиментами, отметив, что наряд подчеркнул стройность девушки и цвет ее кожи.