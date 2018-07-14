Продажи самого большого кроссовера FAW стартуют осенью

В данном случае прообразом авто стал шоу-кар T-Concept. Данный концептуальный вседорожник был показан прошлой весной в рамках Пекинской автомобильной выставки. При этом серийное воплощение данного прототипа на авторынок выйдет под брендом Besturn. В Сеть выложили фото, где авто имеет плотный камуфляж. Машина схожа с шоу-каром T-Concept. Товарная версия авто обзавелась «вдавленной» радиаторной решеткой, задними фонарями, бамперами, оптикой. Размеры кроссовера FAW схожи с размерами T-Concept (габариты - 4528Х1929х1669 мм, колёсная база – 2 710 мм). В FAW/Besturn установят турбодвигатель 1.5. Для мотора предусматриваются 5-МКПП, а также 6-АКПП. Авто будет продаваться в переднеприводном исполнении.В свою очередь китайские реализации самого большого кроссовера FAW стартуют осенью этого года. Пока не ясно выйдет ли авто за пределы КНР.