Аналитики определили модели самых ненадежных смартфонов

В антирейтинге доля показателей лагеря iOS составила 22%. На втрое место попал iPhone 6s, с показателем 16%. Как отметили эксперты, основная проблема владельцы указанных моделей – поломка экранов. Здесь же отмечаются сбои при в работе сенсорных дисплеев, отмечающихся постоянным появлением раздражающих серых полос.Если рассмотреть аналитику по компаниям, здесь в лидерах антирейтинга компания Samsung. Смартфоны данного производителя, если взять итоги по первому кварталу 2018 года, оказались лидерами по самому высокому показателю, для моделей на ОС Android, связанному с постоянными отказами в работе - 27,4%. Следом отметились модели Xiaomi - 14,2 %, далее расположилась Motorola - 9,6%.Общий анализ составлен на базе основных данных, передающихся как операторами, так и розничными магазинами, занимающимися «проверкой и стиранием». Только нет для сравнения такой информации от специалистов, как соотношение проданных и проблемных устройств.