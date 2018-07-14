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Аналитики определили модели самых ненадежных смартфонов

Экспертами компании Blancco, специализирующейся на анализе данных, составлен очередной рейтинг, на этот эксперты рассмотрели проблемные смартфоны «яблочного» IT-гиганта Apple. Сразу отмечен факт – возглавил список флагман - iPhone 6.

В антирейтинге доля показателей лагеря iOS составила 22%. На втрое место попал iPhone 6s, с показателем 16%. Как отметили эксперты, основная проблема владельцы указанных моделей – поломка экранов. Здесь же отмечаются сбои при в работе сенсорных дисплеев, отмечающихся постоянным появлением раздражающих серых полос.

Аналитики определили модели самых ненадежных смартфонов


Если рассмотреть аналитику по компаниям, здесь в лидерах антирейтинга компания Samsung. Смартфоны данного производителя, если взять итоги по первому кварталу 2018 года, оказались лидерами по самому высокому показателю, для моделей на ОС Android, связанному с постоянными отказами в работе - 27,4%. Следом отметились модели Xiaomi - 14,2 %, далее расположилась Motorola - 9,6%.

Общий анализ составлен на базе основных данных, передающихся как операторами, так и розничными магазинами, занимающимися «проверкой и стиранием». Только нет для сравнения такой информации от специалистов, как соотношение проданных и проблемных устройств.
 
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 19:00
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