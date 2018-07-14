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Виктория Романец морит себя голодом после обжорства в Сочи

Бывшие участники «Дома-2» Виктория Романец и ее супруг Антон Гусев вернулись в Москву после недельного отдыха в Сочи. Теперь девушка села на жесткую диету, поскольку в отпуске не ограничивала себе в еде.

Виктория Романец морит себя голодом после обжорства в Сочи

Виктория Романец вот уже полгода жестко контролирует собственное питание, чтобы выглядеть идеально. Однако на отдыхе в Сочи бывшая участница «Дома-2» дала слабину и занималась самым настоящим обжорством.

По стороннице Виктории в Instagram было видно, что она налегает на круасаны, различную выпечку и весьма калорийные блюда. Романец прекрасно понимала, что вскоре отпуск закончится и ей придется опять держать себя в руках и следить за фигурой сидя на жестких диетах.

Так и произошло, сейчас Виктория находится уже в Москве и набрав лишние килограммы в отпуске, бывшая участница «Дома-2» решила сесть на гречневую диету. Об этом супруга Антон Гусев рассказала своим подписчикам в Instagram Stories. Романец поведала фанатам, что вот уже 2 дня ест только гречневую кашу, яблоки и пьет кефир, воду и несладкий чай. Девушке осталось продержаться 8 дней и она придет в прежнюю форму.

Виктория Романец морит себя голодом после обжорства в Сочи

Преданные поклонники Виктории пишут ей в комментариях, что не стоит себя мучить, ведь девушка и так выглядит очень хорошо. А вот хейтеры считают, что Романец уже не поможет никакая диета, многие помнят, что бывшая участница «Дома-2» постоянно борется с лишним весом и чаще всего безрезультатно.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:40
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