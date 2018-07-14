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Жители Улан-Удэ во время проведения буддийского обряда заметили НЛО

Жители Улан-Удэ во время проведения буддийского обряда заметили НЛО. Пришельцы наблюдали за праздником землян на Верхней Березовке через открывшийся портал.

Жители Улан-Удэ во время проведения буддийского обряда заметили НЛО


Свидетели события зафиксировали объект на камеру, опубликовав ролик в сетях. Исследователи предположили, что внеземные гости решили провести свои секретные опыты и парили в небе над отдыхающими верующими людьми. Авторы ролика были шокированы видом НЛО, который двигался на большой скорости в небе.



После просмотра материала некоторые эксперты отметили, что это не мог быть самолет или дрон из-за характерных движений внеземного транспорта. Такие факты являются доказательствами, что гуманоиды снова стали следить за жителями планеты.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:30
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