Жители Улан-Удэ во время проведения буддийского обряда заметили НЛО

Свидетели события зафиксировали объект на камеру, опубликовав ролик в сетях. Исследователи предположили, что внеземные гости решили провести свои секретные опыты и парили в небе над отдыхающими верующими людьми. Авторы ролика были шокированы видом НЛО, который двигался на большой скорости в небе.После просмотра материала некоторые эксперты отметили, что это не мог быть самолет или дрон из-за характерных движений внеземного транспорта. Такие факты являются доказательствами, что гуманоиды снова стали следить за жителями планеты.