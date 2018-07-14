Актер Шив Груол нарисовал увиденный загробный мир после 7-минутной смерти

Знаменитости стало плохо во время похода с супругой в ресторан, а дальше он прекрасно осознавал смерть мозга и мог воспринимать окружающий мир, находясь вне тела. За это время пациент совершил путешествие в загробную жизнь, где мог остаться или вернуться назад.Актер был вынужден завершить свою карьеру, став художником, рисующим картины с параллельным миром, увиденным им лично. Это помогает 60-летнему человеку понять, что произошло на самом деле, а также показать людям жизнь после смерти.