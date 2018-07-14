Пользователи сетей неоднозначно отнеслись к новой прическе наследника Дмитрия Шепелева Платона

В сюжете малыш сидит спиной и любуется видами Тосканы во время завтрака, а отец собрал часть волос в хвост, чтобы они не мешали сыну. Подписчики звезды восхищаются его чуткостью и добротой, но сейчас они были немного удивлены изменениями во внешнем виде мальчика.Некоторые особы стали писать позитивные комментарии в адрес Дмитрия Шепелева, придумавшего стильную прическу для ребенка. Фанаты сразу стали говорить о странной моде звезд, отращивающих косы мальчикам, но сам ведущий не реагирует на критику недоброжелателей.