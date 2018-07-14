Полина Гагарина приревновала Сергея Лазарева к другой певице

Сергей Лазарев накануне на своей странице в Instagram опубликовал провокационную фотографию, где он запечатлён в объятиях Полины Гагариной и Ёлки. Увидев данную фотографию, в комментариях Полина Гагарина в шутку написала, что приревновала Сергея Лазарева к Ёлке, потому что она прижималась к нему сильнее. Поддержав шутку, певец напомнил, что сама Полина до фотосессии трогала его накачанные руки и грудь, поэтому ей не стоит жаловаться.Подписчики Сергея Лазарева мгновенно присоединились к обсуждению, отмечая, что Полину Гагарину можно понять, потому что артист симпатичный и невероятно обаятельный. Также поклонники отметили, что певицы отлично смотрятся с Сергеем Лазаревым. Пользователи выразили свою благодарность своим кумирам за отличные шутки и фотографии, которые подняли настроение.