Специалисты назвали «фирменную фишку» стиля Меган Маркл

Меган Маркл в последнее время для многих стала иконой стиля. Каждый образ герцогини Сассекской вызывает бумы в магазинах и восхищение поклонников. Фанаты стараются повторить стиль знаменитости, а дома моды получают безотказную рекламу. Эксперты журнала Harper’s Bazaar проведя исследование, назвали «фирменную фишку» в стиле Меган Маркл. Специалисты приняли решение, что это вырез лодочкой. Данный крой верха платьев делает их утонченными и одновременно строгими. Маген Маркл во время замужества с принцем Гарри все чаще появляется на людях в платьях с вырезом лодочкой. Эксперты назвали его более консервативным, чем V-образным.Следует отметить, что в нарядах вырез лодочкой также предпочитала Одри Хепберн, однако чаще всего его применяют в покрое свадебных платьев. Сейчас у Меган Маркл есть шанс поменять данную тенденцию.