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Специалисты назвали «фирменную фишку» стиля Меган Маркл

Эксперты Harper’s Bazaar считают, что вырез лодочкой в нарядах герцогини Сассекской делает их утонченными и строгими.

Специалисты назвали «фирменную фишку» стиля Меган Маркл


Меган Маркл в последнее время для многих стала иконой стиля. Каждый образ герцогини Сассекской вызывает бумы в магазинах и восхищение поклонников. Фанаты стараются повторить стиль знаменитости, а дома моды получают безотказную рекламу. Эксперты журнала Harper’s Bazaar проведя исследование, назвали «фирменную фишку» в стиле Меган Маркл. Специалисты приняли решение, что это вырез лодочкой. Данный крой верха платьев делает их утонченными и одновременно строгими. Маген Маркл во время замужества с принцем Гарри все чаще появляется на людях в платьях с вырезом лодочкой. Эксперты назвали его более консервативным, чем V-образным.

Специалисты назвали «фирменную фишку» стиля Меган Маркл


Следует отметить, что в нарядах вырез лодочкой также предпочитала Одри Хепберн, однако чаще всего его применяют в покрое свадебных платьев. Сейчас у Меган Маркл есть шанс поменять данную тенденцию.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 18:00
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