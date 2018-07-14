Составлен ТОП-10 популярных грузовых иномарок в РФ

Рейитинг, который составили сотрудники «Автостат», исходит из сведений касательно итогов реализаций грузовых авто зарубежного производства в рамках первичного отечественного авторынка за первые 5 месяцев текущего года. В свою очередь первый пункт в рейтинге популярных грузовых иномарок на территории РФ занимает версия Volvo FH. Шведским производителям удалось реализовать 1 800 авто (плюс 58%). На втором месте оказалось авто Mercedes-Benz Actros (1 400 автомобилей; плюс 13 процентов). ТОП 3 замыкает авто DAF XF-Series (1 100 автомобилей; плюс 20 процентов).В рейтинг самых популярных иностранных грузовых транспортных средств на российском авторынке вошли грузовики MAN TGX (997 авто), MAN TGS (825 авто). Кроме вышеперечисленных авто в рейтинг вошли также Scania G (726 авто), Scania R (711 авто), Hyundai HD78 (601 авто), Volvo FM (606 авто).