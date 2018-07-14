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Муж певицы Ханны рассказал, что они ждут дочку

Стало известно, что певица Ханна беременна и фанаты уже сейчас жаждут узнать о будущем ребенке больше.

Муж певицы Ханны рассказал, что они ждут дочку


Павел Курьянов, являющийся генеральным директором Black Star, рассказал, что его супруга беременна. Мужчина сказал, что это дочка, и он с женой очень рад. Супруги усиленно готовятся к рождению ребенка. Павел поведал, что имя для малышки уже выбрали, но пока его называть не хотят. Артистка долго и упорно скрывала свое положение, но однажды Ханна пришла на мероприятие в облегающем наряде, благодаря которому четко можно было рассмотреть живот. В подписи к снимку звезда написала просто «Да», словно отвечала на вопросы подозрения поклонников, которые упорно пытались разглядеть округлившийся животик знаменитости.

Муж певицы Ханны рассказал, что они ждут дочку


В отечественном шоу-бизе происходит настоящий беби-бум. К примеру, сейчас беременна телеведущая Лера Кудрявцева, также недавно у Светланы Лободы родился ребенок.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 17:38
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