Муж певицы Ханны рассказал, что они ждут дочку

Павел Курьянов, являющийся генеральным директором Black Star, рассказал, что его супруга беременна. Мужчина сказал, что это дочка, и он с женой очень рад. Супруги усиленно готовятся к рождению ребенка. Павел поведал, что имя для малышки уже выбрали, но пока его называть не хотят. Артистка долго и упорно скрывала свое положение, но однажды Ханна пришла на мероприятие в облегающем наряде, благодаря которому четко можно было рассмотреть живот. В подписи к снимку звезда написала просто «Да», словно отвечала на вопросы подозрения поклонников, которые упорно пытались разглядеть округлившийся животик знаменитости.В отечественном шоу-бизе происходит настоящий беби-бум. К примеру, сейчас беременна телеведущая Лера Кудрявцева, также недавно у Светланы Лободы родился ребенок.