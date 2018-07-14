Поклонники раскритиковали новый имидж Надежды Кадышевой
Певица решила обновить гардероб и прогулялась по магазинам вместе со своим избранником и стилистом, опубликовав фото в Instagram. Поклонники раскритиковали новый имидж Надежды Кадышевой и выразили свое мнение по такому поводу в комментариях.
Звезда позировала перед камерой в серой клетчатой юбке и удлиненном жакете, дополнив образ темной блузой и аксессуарами. Вот только многие подписчики привыкли к ярким нарядам исполнительницы, имеющей начес на голове, так что просто не узнали ее в сюжете.
Некоторые лица сравнили Надежду Кадышеву со служащей из провинции, отметив, что такой образ ей не подходит. Также им бросилось в глаза отсутствие макияжа на лице кумира, тоже вызвавшее недовольство фанатов. Пользователи сетей вспоминают внешний вид артистки в молодости, а сейчас тоже негативно отнеслись к переменам в ее стиле одежды.