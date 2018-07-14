Поклонники раскритиковали новый имидж Надежды Кадышевой

Звезда позировала перед камерой в серой клетчатой юбке и удлиненном жакете, дополнив образ темной блузой и аксессуарами. Вот только многие подписчики привыкли к ярким нарядам исполнительницы, имеющей начес на голове, так что просто не узнали ее в сюжете.Некоторые лица сравнили Надежду Кадышеву со служащей из провинции, отметив, что такой образ ей не подходит. Также им бросилось в глаза отсутствие макияжа на лице кумира, тоже вызвавшее недовольство фанатов. Пользователи сетей вспоминают внешний вид артистки в молодости, а сейчас тоже негативно отнеслись к переменам в ее стиле одежды.