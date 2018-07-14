Хейтеры раскритиковали платья Костенко на выписке из роддома

Недавно бывший супруг Ольги Бузовой, Дмитрий Тарасов, стал во второй раз отцом. Его нынешняя жена Анастасия Костенко родила молодому человеку дочку. Накануне спортсмен забрал возлюбленную и дочь из роддома «Лапино», о чем и сообщил своим подписчикам в социальной сети Instagram.Преданные поклонники пары написали много поздравительных комментариев. Но вот недоброжелатели, пристально рассмотрев фото, раскритиковали и Тарасова, и Костенко - за отсутствие вкуса. Девушке досталось от антифанатов за то, что она не смогла подобрать подходящее платье, на выписку из роддома, а молодому человеку за прижимистость в деньгах.Также некоторым пользователям Сети не понравилось и то, что супруга Дмитрия Тарасова только родила, а живота у Анастасии совсем не видно. Посему практически каждый пятый комментарий на стороннице в социальной сети Instagram футболиста был посвящен этой весьма актуальной теме.Это далеко не первый раз когда Тарасову и Костенко достается от недоброжелателей из-за из стиля в одежде. Анастасия и Дмитрий практически всегда получают долю критики. Ведь многие хейтеры этой семенной пары это преданные поклонники бывшей супруги футболиста Ольги Бузовой, которые никак не могут простить спортсмену, что он отказался от телеведущей и очень быстро женился на Анастасии и даже завел с ней ребенка.