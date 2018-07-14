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Apple может бесплатно обменять модели старых ноутбуков на новые MacBook Pro

Компанией Apple представлены для общественности модели новых ноутбуков MacBook Pro. Одновременно с этим событием, появилась информация, что пользователям предоставят возможность бесплатной замены более старых моделей. Информация от одного из американских пользователей.

Как сообщает источник, он купил в начале лет текущего года в одном из магазинов Apple Store, новую модель MacBook Pro. А совсем недавно, компания Apple провела обновление своего интернет-магазина, оснащением вышеуказанных ноутбуков процессорами Intel восьмого поколения, а так же увеличением объема оперативной памяти до 32 Гб. Американцем сразу было принято решение поинтересоваться в магазине, где совершилась его более ранняя покупка, можно ли заменить ее на модель более совершенной модификации, на что продавец ответил положительно.

Apple может бесплатно обменять модели старых ноутбуков на новые MacBook Pro


Рассказчик уточнил, что спрашивал он про новую модель, реализуемую, как предложение для студентов с наушниками Beats. Вопрос был связан с оказанием помощи по замене или хотя бы получить бесплатно Beats. Парень консультант понял его ситуацию, при этом позволил даже без чека вернуть ноутбук, и сообщил, что возврат денег проведут ему через 2-3 дня.

Отсюда совет для всех от «находчивого» покупателя, поступить именно таким же образом. Только надо учесть, что решение по возврату, зависит конкретно от каждого магазина. Необходимо отметит, что такой способ в России может и не сработать.
 
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 17:15
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