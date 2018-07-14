Евгений Плющенко вынужден оказаться от дальнейших выступлений из-за серьезной травмы шеи

Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial) 12 Июл 2018 в 3:01 PDT

Знаменитость не может шевелить головой и проходит курс лечения. Он извинился перед фанатами в новом видео, отметив, что не сможет в ближайшее время порадовать их своими шоу. Подписчики были встревожены такими событиями, пожелав своему кумиру скорейшего выздоровления.Многие люди назвали Евгения Плющенко бойцом, прошедшим через много испытаний в спорте, а также отметили, что такие негативные нюансы могут стать причиной завершения карьеры на льду. Пользователи сетей тоже попросили фигуриста поберечь свое здоровье, хотя сам он настроен оптимистично, несмотря на запреты врачей.