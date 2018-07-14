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Евгений Плющенко вынужден оказаться от дальнейших выступлений из-за серьезной травмы шеи

Евгений Плющенко часто радует зрителей своими ледовыми шоу, а также является тренером нового поколения спортсменов. Сейчас он был вынужден оказаться от дальнейших выступлений из-за серьезной травмы шеи, сообщив о таком событии в Instagram.

Знаменитость не может шевелить головой и проходит курс лечения. Он извинился перед фанатами в новом видео, отметив, что не сможет в ближайшее время порадовать их своими шоу. Подписчики были встревожены такими событиями, пожелав своему кумиру скорейшего выздоровления.

Евгений Плющенко вынужден оказаться от дальнейших выступлений из-за серьезной травмы шеи


Многие люди назвали Евгения Плющенко бойцом, прошедшим через много испытаний в спорте, а также отметили, что такие негативные нюансы могут стать причиной завершения карьеры на льду. Пользователи сетей тоже попросили фигуриста поберечь свое здоровье, хотя сам он настроен оптимистично, несмотря на запреты врачей.
 
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Спорт
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:30
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