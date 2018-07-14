Евгений Плющенко вынужден оказаться от дальнейших выступлений из-за серьезной травмы шеи
Евгений Плющенко часто радует зрителей своими ледовыми шоу, а также является тренером нового поколения спортсменов. Сейчас он был вынужден оказаться от дальнейших выступлений из-за серьезной травмы шеи, сообщив о таком событии в Instagram.
Знаменитость не может шевелить головой и проходит курс лечения. Он извинился перед фанатами в новом видео, отметив, что не сможет в ближайшее время порадовать их своими шоу. Подписчики были встревожены такими событиями, пожелав своему кумиру скорейшего выздоровления.
Многие люди назвали Евгения Плющенко бойцом, прошедшим через много испытаний в спорте, а также отметили, что такие негативные нюансы могут стать причиной завершения карьеры на льду. Пользователи сетей тоже попросили фигуриста поберечь свое здоровье, хотя сам он настроен оптимистично, несмотря на запреты врачей.
Знаменитость не может шевелить головой и проходит курс лечения. Он извинился перед фанатами в новом видео, отметив, что не сможет в ближайшее время порадовать их своими шоу. Подписчики были встревожены такими событиями, пожелав своему кумиру скорейшего выздоровления.
Многие люди назвали Евгения Плющенко бойцом, прошедшим через много испытаний в спорте, а также отметили, что такие негативные нюансы могут стать причиной завершения карьеры на льду. Пользователи сетей тоже попросили фигуриста поберечь свое здоровье, хотя сам он настроен оптимистично, несмотря на запреты врачей.
Спорт
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:30