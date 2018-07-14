Озвучен ТОП-10 популярных китайских кроссоверов в РФ

Продажи этого авто за отчетный период в России составили 1 100 экземпляров. В РФ спрос на паркетник уменьшился вдвое в годовом сравнении. Второе место досталось версии Chery Tiggo (1 060 авто; плюс 5,7 процента). На третьем месте оказалась версия Lifan MyWay. Семиместный семейный автомобиль разошёлся по России в количестве 1 010 единиц. На четвёртом месте ТОП оказался Lifan X50 (940 экземпляров; 34,4 процента). В первую пятерку также вошел кроссовер версии Zotye T600. Хотя продажи транспортного средства составили 769 продаж, в данном случае стоит отметить наивысший положительный тренд в своем сегменте (плюс 196 процента).Далее в десятке ТОП следуют такие модели: DW Hower H3 (762 авто), Haval H6 (651 авто; +40,6 процента), Chery T21 (627 авто; +21.3 процента), Lifan X70 (523 авто), Changan CS35 (461 авто).