На фото Елены Ваенги разглядели «привидение»
Елена Ваенга опубликовала в instagram фотографию, на которой поклонники рассмотрели «приведение». На заднем плане певицы в кадр попала женщина с седыми волосами, именно её и приняли за «приведение».
Накануне на своей странице в instagram Елена Ваенга выложила снимок, судя по геометрике, сделан он в Амстердаме. Певица позирует перед камерой на фоне живописного особняка, судя по всему, именно в нём звезда и остановилась. На заднем плане в кадр попала женщина с седыми волосами, сидя спиной к камере.
Один из подписчиков Елены Ваенги в комментариях высказал своё предположение, что таинственная незнакомка позади певицы на самом деле может оказаться приведением. Поклонники артистки попросили её узнать о женщине побольше, но она не стала отвечать на комментарии. Кто-то из фанатов отметил, что Елене Ваенге в Амстердаме следует быть аккуратной, потому что там постоянно происходят странные явления.
Накануне на своей странице в instagram Елена Ваенга выложила снимок, судя по геометрике, сделан он в Амстердаме. Певица позирует перед камерой на фоне живописного особняка, судя по всему, именно в нём звезда и остановилась. На заднем плане в кадр попала женщина с седыми волосами, сидя спиной к камере.
Один из подписчиков Елены Ваенги в комментариях высказал своё предположение, что таинственная незнакомка позади певицы на самом деле может оказаться приведением. Поклонники артистки попросили её узнать о женщине побольше, но она не стала отвечать на комментарии. Кто-то из фанатов отметил, что Елене Ваенге в Амстердаме следует быть аккуратной, потому что там постоянно происходят странные явления.