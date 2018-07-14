На фото Елены Ваенги разглядели «привидение»

Публикация от ElenaVaenga (@vaengaofficial) 12 Июл 2018 в 2:51 PDT

Накануне на своей странице в instagram Елена Ваенга выложила снимок, судя по геометрике, сделан он в Амстердаме. Певица позирует перед камерой на фоне живописного особняка, судя по всему, именно в нём звезда и остановилась. На заднем плане в кадр попала женщина с седыми волосами, сидя спиной к камере.Один из подписчиков Елены Ваенги в комментариях высказал своё предположение, что таинственная незнакомка позади певицы на самом деле может оказаться приведением. Поклонники артистки попросили её узнать о женщине побольше, но она не стала отвечать на комментарии. Кто-то из фанатов отметил, что Елене Ваенге в Амстердаме следует быть аккуратной, потому что там постоянно происходят странные явления.